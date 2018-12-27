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Üsküdar'da esrarengiz tünel

Üsküdar'da esrarengiz tünel
Üsküdar'da esrarengiz tünel

Üsküdar Bahçelievler Mahallesi’nde önceki sabah işe gitmek için evinden çıkan bir vatandaşın aracının arka lastiğinin bir göçüğe saplanmasıyla bölgede tünel tespit edildi. 400 metre uzunluğundaki tüneli kimin kazdığı ekipler tarafından araştırılırken, tünel belediye ekiplerince kapatıldı.

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Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Miraç Sokak'ta önceki sabah bir vatandaşın işe gitmek için bindiği arabasının tekerleği göçüğe saplandı. Komşularının yardımıyla aracını kurtaran vatandaş, durumu yetkililere bildirdi. Yapılan araştırmada göçüğün nedeninin bir tünel olduğu ortaya çıktı. Yetkililer hemen araştırma yaparken, tünel kapatıldı. Tünelin uzunluğunun 400 metre olduğu ve 1 metre 20 cm uzunluğunda bir kişinin rahatlıkla tünele girebileceği belirtildi. Vatandaşlar, "Araba düştü, kaçak kanalizasyon hattı olduğu tespit edildi. 1 metre 20 cm uzunluğunda biri rahatlıkla girebilir" dedi. 

Yetkililer tüneli kimin kazdığını araştırıyor.  

Metin Başar
 

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