İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Üsküdar'da freni boşalan minibüs, rampadan E-5 kenarına uçtu

Üsküdar'da freni boşalan minibüs, rampadan E-5 kenarına uçtu
Üsküdar'da freni boşalan minibüs, rampadan E-5 kenarına uçtu

Üsküdar’da sürücüsünün ilerlemeye başladığı sırada freni boşalan hatlı minibüs, bulunduğu rampadan E-5 karayolunun kenarındaki ağaçlık alana doğru uçtu. Ağaca çarparak durabilen minibüsün E-5 karayoluna düşmemesi daha büyük bir kaza yaşanmasını önledi.

Üsküdar’da freni boşalan minibüs, rampadan E-5 kenarına uçtu - Tıkla İzle

Kaza, Üsküdar'da Acıbadem Caddesi üzerinde bulunan minibüs duraklarında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre park halinde olan 34 M 2679 plaka plakalı hatlı minibüsüne binen sürücü, kontağı çevirip minibüsü çalıştırdığında frenlerin tutmadığını fark etti.

Kaymaya başlayan minibüs, E-5 karayolu yanında bulunan ağaçlık alana uçtu. Ağaca çarparak durabilen minibüsün E-5 karayoluna düşmemesi ile daha büyük bir kazanın yaşanması önlendi. Minibüs sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

E-5 karayolunda bulunan polisler ise, minibüsün karayoluna kayma ihtimaline karşı yolda trafik akışını bir süreliğine kesti. Rampada kalan minibüs, kurtarıcı aracı ile müdahale edilerek bulunduğu yerden çekildi.

Olay yerinde bulunan vatandaşlardan Nurettin Alagöz, "Burası minibüs durağı. Aracın el freni boşalıyor. Ağaca takılı kaldı. Ufak çapta maddi hasar olsa da bir can kaybı ya da yaralanma yok" diye konuştu.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik
 

İLGİLİ HABER
Kocaelide feci kaza: Anne-baba öldü, kızları ağır yaralandı Kocaeli’de feci kaza: Anne-baba öldü, kızları ağır yaralandı
İLGİLİ HABER
Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
İLGİLİ HABER
2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı kaza: 12 yaralı 2 halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı kaza: 12 yaralı
İLGİLİ HABER
Büyükçekmece E-5te tır kaza yaptı, trafik durdu Büyükçekmece E-5'te tır kaza yaptı, trafik durdu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.