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Üsküdar'da garip çeşme görenleri hayrete düşürdü

Üsküdar'da garip çeşme görenleri hayrete düşürdü
Üsküdar'da garip çeşme görenleri hayrete düşürdü

Üsküdar’da bulunan bir hayrat çeşmesi görenleri hayrete düşürdü. Ara sokakta bulunan çeşmenin demir korkuluklarla kapatılıp, kilitli olması görenlerin dikkatini çekti. Çeşmeyi ilk kez gören vatandaşlar, şaşırarak dönüp bir kez daha baktı.

Üsküdar'da Mimar Sinan Mahallesinde bulunan bir hayrat çeşmesi görenleri şaşkına çevirdi. Çeşmenin demir korkulukla kapatılıp, kilit vurulması hayrete düşürdü. Garip çeşmenin duvarında “Hayrattır, içilebilir su” yazması ise dikkat çekti. Garip hayrat çeşmesinin, sokağa çıkma kısıtlama günlerinde ve geceleri demir korkulukları kapatılarak kilitlendiği öğrenildi. Sokakta esnaflık yapan vatandaşların verdiği bilgi üzerine garip çeşmenin sırrı ortaya çıktı. Hayrat çeşmesinin musluğunun birkaç kez kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalınması üzerine, sokak sakinleri hayrat çeşmesine korkuluk yaptırıp, kilitleyerek çözüm üretti.

Aykut Zor - Metin Başar

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