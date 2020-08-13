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Üsküdar'da güpegündüz motosiklet hırsızlığı

Üsküdar'da güpegündüz motosiklet hırsızlığı
Üsküdar'da güpegündüz motosiklet hırsızlığı

Üsküdar’da motosikletli iki şahıs, park halindeki başka bir motosikleti çalarak kaçtı. Şahıslardan biri gözcülük yaparken diğeri de motosikleti çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar’da güpegündüz motosiklet hırsızlığı - Tıkla İzle

Üsküdar Küplüce Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, motosikletli iki şahıs bir sokakta bulunan park halindeki motosikletin yanına geldi. Şahıslardan biri motosikletten inip park halindeki motosikletin yanına giderken diğeri de gözcülük yaptı. Ardından bir şahıs çaldıkları motosikletle, diğer şahıs da geldikleri motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı.

Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki şahıs bir motosiklet ile sokağa geliyor. Şahıslardan biri park halinde olan motosikleti çalarken diğeri de gözcülük yapıyor.

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