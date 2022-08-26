Üsküdar'da 'hatalı park' kazası: Otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı

Kaza, Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki sokağın kesişimine hatalı park edilen araçların görüş açısını engellemesi nedeniyle, seyir halindeki otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin A.'ya (43) fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Hüseyin A. ağır yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Hüseyin A.'yı ambulansla Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

“Şu an ölüyor olabilir”

Mahalle sakini Sevil Dinçlok, "Sesleri duyup dışarı çıktık. Adam yerde yatıyordu. Beyaz bir araba vardı. Yaralıya müdahale etmeye çalışılıyordu. Çok yağmur yağıyordu kazanın oluş anını görmedik. Ambulansları aradık. Yaralının kulağından kan geliyordu. Buraya büyük bir arabanın park etmesi sonucu beyaz araç yaralı vatandaşı görmüyor ve çarpıyor. Şu an hastanede beyin kanaması geçiriyor. 48 saat yoğun bakımda kalacak. Çöp arabaları da dönüş yapamıyor hatalı parklar yüzünden. Arkadaşım şu an ölüyor olabilir" şeklinde konuştu.

“Şahsın durumu ağırmış, beyin kanaması geçirmiş”

Mahalle sakini Tayfun Aras, "Arabalar caminin önüne hatalı park ediyorlar. Öyle olunca diğer sokaktan gelen arabalar kesişen yolu görmüyor. Bu da sürekli araçların insanlara çarpmasına yol açıyor. Hatalı park yapan servis vardı. Diğer araç sürücüsü de dönerken karşıya geçmek isteyen kişiye vurdu. Şahsın durumu ağırmış, beyin kanaması geçirmiş” dedi.

Kaza kamerada

Öte yandan, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan sürücünün iki sokak kesişimine hatalı şekilde park edilen araçlar nedeniyle yolda yürüyen yayayı fark etmediği ve yayaya çarptığı, otomobilin çarpığı yayanın da yere düştüğü görülüyor.

Elyesa Karatepe - Ömer Karaoğlu - Yasin Uğur

