Üsküdar'da iki katlı bina alevlere teslim oldu

Yangın bilinmeyen bir nedenle saat 02.20 sıralarında Üsküdar Burhaniye Mahallesi Çamlıca Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binada çıktı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği bina kullanılmaz hale geldi. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangını söndüren ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Onur Hamzaoğlu



İLGİLİ HABER Marmaris’te araç yangını

İLGİLİ HABER Antalya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı