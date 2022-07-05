Üsküdar'da inşaat alanında çökme: 3 bina tahliye edildi

Çökme, Üsküdar Kısıklı Hacı Arif Bey sokak ile Yusuf Kemal Sokak arasında bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat alanının Hacı Arif Bey sokak kısmında yol göçtü. Göçme sonrası 3 bina tahliye edildi. Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde çalışma işlemleri sürüyor.

3 binada oturan vatandaşlar tahliye edildi

İnşaat alanında oluşan çökme sonrası polis ekipleri, çökme olan alandaki 3 binada yaşayan vatandaşları tahliye etti. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, alan havadan görüntülendi

Üsküdar'da inşaat alanına ait istinat duvarı çöktü. 3 bina tahliye edildi. Çökme yaşanan alan havadan görüntülendi.

Olay, saat 03.30 sıralarında Kısıklı Mahallesi Hacı Arif Bey ile Yusuf Kemal Sokak arasında bulunan inşaat alanında meydana geldi. Bir inşaat alanına ait istinat duvarında çökme meydana geldi. İstinat duvarının çökmesiyle birlikte yolun bir kısmında da çökme oluştu. Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alanda çalışma başlattı. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çevredeki 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Öte yandan istinat duvarının çöktüğü alan havadan görüntülendi