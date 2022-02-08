Üsküdar'da işçilerin çatıda tehlikeli çalışması havadan görüntülendi

Üsküdar Validei Atik Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında binanın çatısında iki işçinin tehlikeli şekilde çalışma yaptığı görüldü. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı bir binanın çatı izolasyonunu yapan 2 işçi, herhangi bir güvenlik önlemi ve tedbir almadan çatıda çalışma yaptı. İşçiler, görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Görüntülerde 2 işçinin çatının izolasyonunu yaptığı esnada hayatını tehlikeye attığı görüldü. İşçilerin iş güvenliği kurallarını hiçe saydığı o tehlikeli anlar drone ile görüntülendi.



Aykut Zor - Sevgi Canpolat

