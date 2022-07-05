Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, panik anları kamerada

Olay, saat 02.50 sıralarında Kısıklı Mahallesi Hacı Arif Bey ile Yusuf Kemal Sokak arasında bulunan alanda meydana geldi. Yapımı devam eden bir inşaat alanına ait istinat duvarında çökme oluştu. Adrese polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alanda çalışma başlattı.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çevredeki 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Evlerinden çıkan vatandaşlar geceyi komşularında ve araçları içerisinde geçirdi.

Öte yandan istinat duvarının çökmesiyle birlikte vatandaşların yaşadıkları panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaşanan çökmeyle birlikte vatandaşların panikle sokağa çıktığı görülüyor.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik

