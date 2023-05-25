Üsküdar'da kadınlara çirkin saldırı: Mekandan kovmaya çalıştı

İşletme sahibi, kadınları "Hadi kalkın buradan" diyerek mekandan çıkartmaya çalıştı. Sözlü saldırıya uğrayan kadınlar mekandan ayrılmak zorunda kaldı. Skandal olayla ilgili işletme sahibi Murat A. gözaltına alındı.

Üsküdar'ın Kuzguncuk semtinde bulunan çayevinde skandal bir olay yaşandı.

İşletme sahibi olduğu belirtilen bir şahıs, çay bahçesinde oturan çarşaflı kadınlara sözlü saldırıda bulundu. "Hadi kalkın buradan kalk" diye bağıran şahıs, çarşaflı kadınları mekandan çıkartmaya çalıştı. Neye uğradığı şaşıran kadınlar ise, "Zaten kalkıyoruz, terbiyesize bak" diyerek karşılık verdi.

Olay sonrası mekandan kadınlar ayılırken işletme sahibi gözaltına alındı.

Emre Sertdemir



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