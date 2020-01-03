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Üsküdar'da korkutan kaza

Üsküdar'da korkutan kaza
Üsküdar'da korkutan kaza

Üsküdar’da şoförün kontrolünden çıkan kamyon kaldırımdaki çınar ağacına çarparak durabildi.

Üsküdar'da korkutan kaza - Tıkla İzle

Kaza, saat 06.50 sıralarında Altunizade Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Altunizade'den Koşuyolu istikameti yönüne giden Ahmet Bal'ın kullandığı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Olay yerine gelen gelen polis ekipleri şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. Kamyonun çarpması sonucu kamyonun üzerine devrilen çınar ağacı itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası kesilerek, parçalara ayrıldıktan sonra kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Dükkanlarından çıkan esnaf ise, "Gürültü sesine dışarıya çıktık. Dışarı çıktığımızda ağaç kamyonun üzerine devrilmişti" diye konuştular.

Aykut Zor
 

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