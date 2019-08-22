Üsküdar'da nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada

Olay, Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Anıtlar Sokak'ta geçtiğimiz günlerde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir markette hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine hızla sevk edildi. Hırsız, polisleri görür görmez marketten çıkarak kaçmaya başladı. Polislerin hırsızın peşinden koşmasıyla kovalamaca yaşandı. Şahıs polis tarafından Erguvan Caddesi üzerinde yakalandı. Yücel B. (39) isimli şahsın üzerinde ve kaçtığı yolda yapılan aramalarda, 1 adet tabaca ve 11 adet fişek, bin 40 lira, 1 adet kar maskesi ve 1 çift eldiven ele geçirildi.

Ayrıca yapılan sorguda şahsın resmi belgede sahtecilik, cinsel saldırı ve kasten yaralama-tehdit-yağma gibi suçlardan sabıkası olduğu tespit edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ile hırsızın nefes kesen kovalamacası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde polisler kaçan hırsızı kovalıyor, ardından şahsı yakalayıp geri getiriyor.