Üsküdar'da patlamanın binada bıraktığı tahribat havadan görüntülendi

Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana gelen patlama sonrası 4 kişi yaralanmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken 6 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Yaşanan olay sonrası hasar gören bina için yıkım çalışmaları gece adrese gelen iş makinalarıyla başladı. Gece boyunca devam eden çalışmalarla birlikte sabahın ilk saatlerine doğru bina yıkıldı. İş makinalarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan bina üzerinde çalışmalar devam ederken patlamanın yaşandığı bina ve patlamanın çevresinde bıraktığı tahribat havadan görüntülendi.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik



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