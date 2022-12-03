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Üsküdar'da prefabrik üreten atölye alev aldı

Üsküdar'da prefabrik üreten atölye alev aldı
Üsküdar'da prefabrik üreten atölye alev aldı

Üsküdar’da 6 katlı bir binanın alt katında bulunan prefabrik üreten atölye alevlere teslim oldu.

Üsküdar’da prefabrik üreten atölye alev aldı - Tıkla İzle

Olay gece saat 03:00 sıralarında Üsküdar Kirazlıtepe mahallesi Cahide sokakta 6 katlı bir binanın alt katında bulunan prefabrik atölyesinde meydana geldi. Yangının yanında bulunan 4 katlı bir binaya da sirayet etmesi ihtimaline karşı bina sakinleri de tedbir amaçlı tahliye edilirken binaların elektrikleri de kısa süreli tedbir amaçlı kesildi. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik söndürme ve soğutma çalışmaların sonunda kontrol altına alınırken mahalle sakinleri kısa süreli endişe ve korku dolu anlar yaşadı.

İbrahim Furkan Çelik
 

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