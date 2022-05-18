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Üsküdar'da seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi

Üsküdar'da seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi
Üsküdar'da seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi

Üsküdar’da yol kenarında bulunan ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle yolda seyir halinde olan araçların üzerine devrildi. O anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar’da seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi - Tıkla İzle

Olay, Üsküdar Koşuyolu Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan metrelerce yüksekteki ağaç yolda seyir halinde olan araçların üzerine devrildi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Devrilen ağaç nedeniyle yol kısa süreliğine kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen ağacı itfaiye ekipleri ağaç motoruyla keserek araçların üzerinden kaldırdı. Devrilen ağacın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Herhangi bir yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Abdul Samet Kaya - Metin Başar - Onur Hamzaoğlu

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