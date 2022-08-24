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Üsküdar'da sürücülerden İSPARK isyanı: 'İnsanlar mağdur oldu'

Üsküdar'da sürücülerden İSPARK isyanı: 'İnsanlar mağdur oldu'
Üsküdar'da sürücülerden İSPARK isyanı: 'İnsanlar mağdur oldu'

Üsküdar’da İSPARK’a ait bir otoparkta çıkmak için bekleyen sürücüler, sıranın yavaş ilerlemesi nedeniyle isyan etti. Oluşan kuyruk nedeniyle öfkelenen sürücüler, yaşanan duruma korna çalarak tepki gösterdi.

Üsküdar’da sürücülerden İSPARK isyanı: 'İnsanlar mağdur oldu' - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da gece saatlerinde meydana geldi. İSPARK'a ait olduğu öğrenilen bir otoparktan aracıyla çıkmak isteyen vatandaşlar, sıranın yavaş ilerlemesine isyan etti. Oluşan kuyruk nedeniyle öfkelenen sürücüler yaşanan duruma korna çalarak tepki gösterdi. Bir vatandaş ise “Şuraya bak, saat 1 oldu, insanlar mağdur” dedi. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otoparkta oluşan kuyruk nedeniyle sürücülerin tepkilerini korna çalarak gösterdiği bir vatandaşın ise İSPARK görevleri ile kapıları açması için tartıştığı görülüyor.

Sevgi Canpolat
 

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