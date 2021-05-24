İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üsküdar'da yanan Tarihi Vaniköy Camii'nin son hali böyle görüntülendi

Üsküdar'da yanan Tarihi Vaniköy Camii'nin son hali böyle görüntülendi
Üsküdar'da yanan Tarihi Vaniköy Camii'nin son hali böyle görüntülendi

Üsküdar’da yanarak kullanılamaz hale gelen Tarihi Vaniköy Camii’nin yangından 6 ay sonraki son hali drone ile havadan görüntülendi.

Üsküdar’da yanan Tarihi Vaniköy Camii’nin son hali böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Üsküdar'da bulunan Tarihi Vaniköy Camii, 15 Kasım 2020 tarihinde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale gelmişti. 355 yıllık Vaniköy Camii'nin yangından 6 ay sonraki son hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, caminin minaresinin ayakta kaldığı, diğer kısımların kullanılamaz halde olduğu yer alıyor.

Ne Olmuştu

Üsküdar'da bulunan Tarihi Vaniköy Camii'nde 15 Kasım 2020 tarihinde yangın çıktı. Camii, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca caminin ait olduğu vakfın yöneticisi Uğur Vanioğlu hakkında ‘taksirle yangına neden olma' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı tespit edildi. Savcılık, 21 Ocak 2021 tarihinde soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verdi.

Aykut Zor - Abdul Samet Kaya

İLGİLİ HABER
Çengelköyde Vaniköy Camisinde yangın çıktı Çengelköy'de Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı
İLGİLİ HABER
Yanan Vaniköy Camiinin son hali havadan görüntülendi Yanan Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.