Üsküdar'da yıkım gerginliği: Silahla çatıya çıkıp zabıtayı engelledi

Olay, Üsküdar Salacak Sahili'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ruhsatı olmadığı belirlenen kokoreç dükkanına yıkım işlemi için zabıta ekipleri geldi. Yıkım için ekipler çatıya çıktığı esnada iş yeri sahibi ve çalışanları duruma tepki gösterdi. Çalışanlar ve ekipler arasında tartışma çıktı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ise eline aldığı silahla ekipleri çatıdan uzaklaştırdı. Silahı beline koyan şahıs daha sonra çatıdan indirildi.

Emre Sertdemir



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