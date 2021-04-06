Üst geçidin altına girerek durabildi

Sabah saatlerinde ekmek dağıtımı için Güzelyalı'dan Mudanya istikametine hareket eden M.A. idaresindeki 16 ACA 85 plakalı araç, Demirhane mevkii üst geçit lambalarında kırmızıya yakalanmamak için süratle geçti. Bursa İstikametine gitmekte olan E.G. idaresindeki 16 V 5259 plakalı hafif ticarî araç, Mudanya istikametine hatalı dönüş yapan araca çarptı. 85 plakalı araç savrularak üst geçidin ayağının altına girdi. Açılan hava yastığı sürücünün yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 ekipleri yaralı M.A'yı araçtan çıkararak Mudanya Devlet hastanesine götürdü. Burada müşahede altına alınan M.A'nın hayatî tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Diğer sürücü E.G. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Hakkı Ovatman