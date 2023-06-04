İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Usta gazeteci Mehmet Barlas son yolcuğuna uğurlandı

Usta gazeteci Mehmet Barlas son yolcuğuna uğurlandı
Usta gazeteci Mehmet Barlas son yolcuğuna uğurlandı

Usta gazeteci Mehmet Barlas, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Usta gazeteci Mehmet Barlas son yolcuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Hayatını kaybeden Türk gazeteciliğinin usta ismi Mehmet Barlas için Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde öğle namazı ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda gazeteci ve usta gazetecinin sevenleri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazede Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas ile bir süre konuşarak taziyelerini iletti.

Öğle namazı ardında kılınan cenaze namazında Barlas için helallik istenerek dua edildi. Mehmet Barlas'ın tabutu omuzlanarak cenaze aracına taşında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tabuta omuz verdiği görüldü.
Mehmet Barlas'ın cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi

Yunus Emre Ayaz - Güvenç Açaroğlu
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.