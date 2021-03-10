Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlanıyor

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin için Ses Sineması'nda düzenlenen tören sonrasında cenaze namazı kılınmak üzere, Zincirlikuyu Cami'ine getirildi. Cenaze namazına, ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi katılıyor. Cenaze namazına, ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi katılıyor. Öztekin, sevenlerinin göz yaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yunus Emre Şeker - Hasan Zahid Ezim - Ahmet Faruk Sarıkoç

