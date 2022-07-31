Usta, randevu sisteminde yaşanan sıkıntılara açıklık getirdi

Özellikle Kovid döneminde iki yıllık süreçte randevu harici hasta alınmadığını hatırlatan Usta, “Randevu sistemimiz 2010'lı yıllarda başlayıp devam eden bir sistem. Bizce çok medeni bir sistem. Özellikle kovid döneminde iki yıllık süreçte randevu harici hasta alınmadığı noktasından sonra tekrar randevu harici hastalar da gelebilir, dediğimiz durumda insanlarımızın adaptasyonunda sorunlar yaşadık. Daha önceden hiç randevu almadan ki; sistem varken yüzde 10 -15 kullanılan bir sistemden bahsediyoruz randevu almadan gelen insanlarımız şimdi randevu almadan gelmeme dürtüsüne büründü” dedi.

Sistem üzerinden randevu alamayanların sabahleyin hastaneye gelerek ilgili hekime yüzde 85 muayene olma ihtimali bulunduğunu kaydeden Usta, “Biz şunu diyoruz; randevu sistemimiz bir hekime günlük maksimum 40 hasta açabiliyor, 10 dakikada bir hizmet verebilme amacıyla. Onun dışında hekimlerimizin birçoğu randevu sisteminden sonra da ayaktan gelen diğer hastalara da bakabilme durumunda oluyorlar özveride bulunuyorlar. Dolayısıyla bizim insanımızın randevu alamadığı takdirde yine sabahleyin gelip ilgili hekimden muayene olma talebiyle birlikte yüzde 80-85 oranında muayene olma ihtimalleri var. Yine de hasta acil sıkıntılı bir durumsa idarecilerimizden destek alarak sorununu giderebilme imkânına sahip. Dolayısıyla randevu sisteminin insanların yüzde 60-70'ne rahat muayene etme imkânını verdiğini unutmamak gerekiyor” diye konuştu.

MHRS randevu sisteminin oldukça memnuniyet verici olduğunu ifade eden Usta, “Aslında randevu sistemi haricinde gelmelerde de öncelikle insanların aile hekimlerine gidip aile hekiminden kontrollerini olup gerekiyorsa uzmana gitme yoluna gitseler birçok sorun kendiliğinden çözülecektir. MHRS sistemi randevu sistemi oldukça memnuniyet verici ve insanlarımızın yüzde 60'ını 70'ni medeni bir şekilde muayene ettirebilme imkânını bize veriyor. Dolayısıyla desteklenmesi gerekiyor. Vatandaşımız randevuda sıra bulamıyorsa ilgili hastanelerimize giderek hekimlerimizden ya da idarecilerimizden destek alabilirler. Daha önceden hiç kullanmadığı bir sistemi şu an yüzde 95 yüzde 100 oranında kullanıyor insanımız. Bu da aslında bizim iyi yönümüz rahat yönümüz avantajlı yönümüz. Buna da saygı duymamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bekir Koca