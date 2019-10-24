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Usta sanatçı Muazzez Abacı, taburcu oldu

Usta sanatçı Muazzez Abacı, taburcu oldu
Usta sanatçı Muazzez Abacı, taburcu oldu

Evinde geçirdiği kaza sonucu ayağı 3 yerden kırılan ve ameliyat olan usta sanatçı Muazzez Abacı, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Sedyeyle hastaneden ayrılan Abacı, 4 hafta daha yürüyemeyecek.

Usta sanatçı Muazzez Abacı evinde geçirdiği kaza sonucu ayağını 3 yerinden kırmıştı. Hastaneye kaldırılan Muazzez Abacı geçirdiği ameliyatın ardından 4 gün sonra taburcu edildi. Sedyeyle hastaneden ayrılan Abacı'nın 4 hafta daha yürüyemeyeceği söylendi. Tüm sevenlerinden dua isteyen Muazzez Abacı, “Bu hastanede en baştan sona kadar herkes bana bebekler gibi baktı. Hepsine çok minnettarım. Başta doktorum Demir Budak olmak üzere fevkalade bir ameliyat yaptılar. 3 tane kırık kemiğim vardı bilekte. Millet 5'inci kattan düşüyor bir şey olmuyor ama benim oldu. Evde bileğim burkuldu, 3 kemik kırıldı. 4 hafta sonra yürüyebileceğim. Biraz ağrım var o kadar” dedi.

Usta sanatçı Muazzez Abacı, taburcu olduğu hastaneden ambulansla ayrıldı.

Serdar Ünal

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