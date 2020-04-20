Usta şoför iki kez freni patlayan kamyonla faciayı atlattı

Edinilen bilgiye göre, evlere ve iş yerlerine eşya nakliyeciliği yapan Ferdi Demir yönetimindeki kamyonun, Gazibey Mahallesi Yeniyol Sokak üzerinde freni patladı. Yokuş aşağı hızlanan kamyonuyla, semt pazarına girmemek için manevra yapan şoför, iki araca hafif şekilde çarparak, durabildi.

Frenleri tamir edilen kamyon 1 saat sonra yeniden yola çıktı. Camiatik Mahallesi Başçeşme Sokak üzerinde seyir halindeyken ikinci kez freni patlayan kamyonun şoförü, soğuk kanlılığını koruyarak, aracı ara sokağa sürdü. Kaldırıma çıkarak, durabilen kamyonla olası bir facia kayıpsız bir şekilde atlatıldı.

İlk kazada iki seçeneğinin olduğunu ifade eden kamyon şoförü Ferdi Demir, “Bayır aşağı inerken aracımın freninin tutmadığını fark ettim. O anda iki seçeneğim vardı: Pazara mı? yoksa araçlara çarparak mı durabilmek? Ben de sağ tarafa dönüp, araçlara çarparak durmak zorunda kaldım. Cana gelmediğine şükrediyoruz. Küçük çaplı maddi hasarlar ile olayı atlattık” diye konuştu.

Hüseyin Tayyar