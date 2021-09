Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'a ilk veda Ses Tiyatrosu'nda

70 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlanıyor. Şensoy'un cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Usta oyuncunun naaşı gasilhanenin ardından cenaze töreni için İstiklal Caddesi'ndeki Ses Tiyatrosu'na getirildi.

Taraftarı olduğu Galatasaray bayrağına sarılı olan tabutu sahneye çıkarıldı. Buradaki törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, usta sanatçının eşi Deniz Baykal, kızları Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy, oğlu Mert Baykal, yakınları sanat dünyasının tanınmış simaları katıldı. Okan Bayülgen'in sunuculuğunu yaptığı törende sahneye çıkan sanatçılar, usta tiyatrocuyu anlattı ve taziye dileklerini sundu.

Burada bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kendisi, Türk tiyatrosunun çağdaşlaşması için çalışan usta isimlerindendi. Güçlü bir dili ve yazım yeteneği vardı. Toplumun her kesimi tarafından sevilmesi bunun en önemli ispatı. Tabi böyle bir ustayı yaşarken tanımak onun eserleri bizzat seyretmek şansına bahtiyar olduk çok sevinçliyiz. Ama bugün usta sanatçıyı uğurlamak için birlikteyiz ve kederliyiz. Bir gün katıldığı bir televizyon programında burada gençleri çocukları eğlendirerek bu mesleğe başladım demiş. Bize düşen bundan sonra bu sene çok fazla ustamızı kaybettik yaprak dökümü gibi onların anıları bize bıraktıkları emanetleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Ailesinin takdirleri doğrultusunda üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Sanata verdiği değer için bize kattığı her şey için ustaya teşekkür ederiz. Onu hiç unutmayacağız. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Törende konuşan Okan Bayülgen ise, “Dünya çapında bir ustayı uğurlarken soğukkanlı olmalıyız, Ona layık olmalıyız. Çok üzgünüm” dedi.

Usta sanatçının kızları gözyaşlarını tutamadı

Kürsüye çıkan eşi Derya Baykal, “Değer verdiğiniz bu tiyatroya her zaman doldurdunuz. Bu tiyatroya bir enkaz halinde geldik. Bu sahnenin üstünde örülmüş bir duvar önünde bir film perdesi her yer kırık dökük. Ama o kadar güzel dostları vardı ki. Her şeyi bu tiyatroya yatırdı. Arkadaşları destek oldu. Ne kazandıysak tiyatroya yatırdık. Çivi çaktırmazdı tiyatroya. Çok güzel oyunlar oynadık. Çok güzel 3 tane çocuğumuz var. Gerçekten hepsinin çok güzel bağları vardı” dedi.

Kızları Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy ise gözyaşları içinde babalarını ne kadar çok sevdiklerini anlattı.

Usta tiyatrocu ayakta alkışlandı

Törende sanatçının gitar çaldığı ve oyunlarından bölümlerin yer aldığı bir film de gösterildi. Film gösteriminin bitmesinin ardından Ferhan Şensoy ayakta alkışlandı. Ardından Ferhan Şensoy'un sahnede bulunan tabutuna karanfiller fırlatıldı.

Usta oyuncu Ses Tiyatro'sunda düzenlenen törenin ardından ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Murat Horoz - Gülşah Kahveci - Ömer Faruk Yıldız



