Ustadan etkilenip ameliyat oldu, şikayetlerinden kurtuldu

İmam-Hatip Lisesi öğretmeni Ömer Köseoğlu'na 2006 yılında Parkinson teşhisi konuldu. Yaptığı araştırmalar sonucu beyin pili ameliyatı olmayı düşünmeyen Köseoğlu'nun hayatı, arabası arızalanınca değişti. Samsun'da arabası arıza yapan Ömer Köseoğlu'na yardıma gelen tamir ustası, Köseoğlu'nun durumunu fark etti ve Parkinson olup olmadığını sordu. Kendisinin de Parkinson hastası olduğunu ve beyin pili ameliyatı ile normal hayatına ve işine devam edebildiğini belirten tamir ustası, Ömer Köseoğlu'nu beyin pili ameliyatı olmaya ikna etti. Ömer Köseoğlu, Medicana International Samsun Hastanesi'nde geçirdiği beyin pili ameliyatı ile Parkinson hatalığını neden olduğu şikayetlerden kurtuldu.

“Arabayı tamire gelen ustanın da Parkinson olduğunu görünce beyin piline ikna oldum”

Beyin pili ameliyatına ikna olma sürecini ve tedavinin ardından hayatında değişen yönleri aktaran Ömer Köseoğlu, “2016 yılında Parkinson tanısı koyuldu. Yaptığımız araştırmalarda ‘beyin pili ameliyatı olmayalım' kanaati oluştu. Ünye'den Samsun'a akraba ziyarete gelirken arabamız arıza yaptı. Arabanın yanına tamirci çağırdık. Tamire gelen usta da Parkinson hastası çıktı fakat sadece ellerinde titreme vardı. Tamir ustası benim durumumu anlayınca konuşmaya başladık. Kendisinin de Parkinson tedavisi olduğunu ve beyin pilinin faydasından bahsetti. Ankara'daki araştırmaların ardından Samsun'da beyin pili ameliyatı olmaya karar verdik. Ameliyat için de dünya çapında bir beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olan Dr. Enis Kuruoğlu'na geldik. Doktorumuzun net tavrı beyin pili konusunda bize güven verdi. Yapılan operasyon da gayet başarılı geçti. Beyin pilinden sonra hayatım kolaylaştı. Çevremde de Parkinson olan kişilere bundan sonra beyin pilinin önemini anlatacağım. Ameliyattan korkup da hayatı zehir etmenin bir anlamı olmadığını herkese anlatacağım” dedi.

“Beyin pili ile titremeler ve hareket kabiliyetsizliğe sona erdi

Ameliyatı gerçekleştiren Medicana İnternational Samsun Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Enis Kuruoğlu, “Ömer Köseoğlu isimli hasta geldiğinde titreme, yürüme bozukluğu ve hızlı hareket edememe gibi sorunları vardı. Beyin pili ameliyatının 12. gününde pili aktif hale getirdik. Şu anda çok mutlu bir şekilde hayatını sürdürüyor. Şu anda istirahat halinde titremeleri yok. Bundan sonra yeni bir hayat kendisini bekliyor. Parkinson hatalığında beyin pili, hastalığı tedavi edici bir işlem değildir. Hatanın titreme, yürüme bozukluğu ve hareket kısıtlılığı gibi sıkıntıların ortaya çıkmasını önleyen bir işlemdir. O yüzden hastalar beyin pili takıldıktan sonra da yine takip altında olacak. Hem medikal tedavi hem de pil ayarlamaları ile hayatına devam edecek” diye konuştu.

“Beyin pili, hareket bozukluklarında Parkinson için etkilidir”

Multisistem atrofi ve Parkinson plus gibi hastalıklarda beyin pilinin uygulanmaması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Enis Kuruoğlu, “Parkinson, hareket bozukluğu hastalıkları içerisinde sık görülen bir rahatsızlık. Hastalarda genelde istirahat halinde titreme, yavaş adımlarla yürüme, hareket azalması, kol ve bacak kasılması, yüzde mimik kaybı ile devam eden bir rahatsızlık. Parkinson hastalarında öncelikle medikal tedavi uygulanır. Tedavi için Parkinson tanısını koymak çok önemli. Parkinson ile karışan bazı rahatsızlıklar var. Beyin pili, hareket bozukluklarında Parkinson için etkilidir. Parkinson Plus ya da multisistem atrofi bazı hastalıklarda kesinlikle uygulamamak gerekir. Parkinson'da titreme sorununa ilaç tedavisi cevap vermediğinde mutlaka beyin pili düşünülmelidir. Beyin pili ameliyatı nöroloğun olduğu, beyin ve sinir cerrahı ile psikiyatri uzmanının olduğu deneyimli bir merkezde yapılmalı. Samsun'da da bu konuda önemli işler yapıyoruz. Dünyanın her yerinden birçok hasta beyin pili işlemi için bize başvuruyor” diye konuştu.

“Bir beyin pili 3 ile 7 yıl arasında kullanılabilir”

Pil değişimi ve ameliyatıyla ilgili sürece de değinen Doç. Dr. Kuruoğlu, şunları söyledi:

“Beyin pili gerçekten de pildir. Her pil gibi beyin pilinin de bir ömrü vardır. Hastadaki kullanıma bağlı olarak 3-7 yıl süren bir süreci vardır. Bu süreç sonunda hastanın pili değişirken hastanın şikayetleri tekrar ortaya çıkar. Pil değişiminde ilk geçirdiği ameliyat gibi kafatasının açılması gibi diğer büyük işlemler olmaz. Pil değişimi, uzaktan kumanda pili değişir gibi pili yerleştirdiğimiz bölgeden lokal anestezi altında ufak bir açıklıkla pili değiştirebiliyoruz. Beyin pili ameliyatı lokal ve genel anestezi şeklinde yapılabiliyor. 10 yıl önce bu ameliyatlar genelde lokal anestezi ile yapılıyordu. Lokal anestezide hastalar bu işlem sürerken uyanık olduğu için hastaları çok rahatsız ediyordu. O yüzden 8 yıldır genel anestezi ile ameliyatı yapıyoruz. Ortalama 1-1,5 saat arasında işlemi sonlandırıyoruz.”

Erdi Demür