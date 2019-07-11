Ustasının aracını kaçırıp lokumcudan içeri girdiler

Edinilen bilgiye göre Abdurrahman Karataş, aracını komşusu olan yıkamacıya verdi. Aracın işi bittiğinde yıkamacı aracı getirip iş yerinin önüne park etti ve Karataş iş yerinde olmadığı için anahtarını Karataş'ın elemanı olan A.K.'ye teslim etti. A.K., arkadaşları S.K.K. ve A.G. ye araçla gezmeyi teklif etti. A.G.'nin kullandığı araç Sanayi Mahallesi 2044 Sokak no: 9 adresinde bulunan Abdurrahman Şimşek'e ait lokumcu dükkanının önünde virajı alamayıp kontrolden çıkıp iş yerinin duvarına çarptı.

Araçta bulunan 3 kafadar kazayı burunları bile kanamadan atlatırken, araçta ve iş yerinde maddi hasar oluştu. Kaza sırasında aracın çarptığı yazıhane bölümünde bulunan iş yeri sahibinin oğlu Akif Şimşek büyük tehlike atlattı. Yıkılan kapı, duvar ve camlar Şimşek'in bulunduğu masanın üzerine geldi. Şimşek'te kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kaza anı ve araçta bulunan çocukların kazanın ardından araçtan çıkıp uzaklaşmaları görülüyor.

Kaza sebebiyle araç sahibine ehliyetsiz küçük yaştaki çocuğa araç vermekten ve araç kullanan A.K.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan iki bin 18 TL ceza tatbik edildi.

Arif Kaplan