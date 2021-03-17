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Usulsüz avlanırken, fotokapana yakalanınca cezadan kurtulamadılar

Usulsüz avlanırken, fotokapana yakalanınca cezadan kurtulamadılar
Usulsüz avlanırken, fotokapana yakalanınca cezadan kurtulamadılar

Konya'da, usulsüz avlandıkları araziye yerleştirilen fotokapanlarla tespit edilen avcılara idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından arazide farklı alanlara kaçak avlanmanın önüne geçilebilmesi için teknik imkanlardan da istifade edilerek fotokapanlar yerleştirildi. Beyşehir Milli Parklar Şefliği sorumluluk alanında kurulan fotokapanlardan 9 avcının usulsüz avlandığını belirleyen ekipler, görüntülerden bu kişilerin kimlik bilgilerine ulaştı. Usulsüz avlandığı fotokapanlarla tespit edilen 9 avcıya, farklı maddelerden değişik miktarlarda idari para cezası uygulandığı öğrenilirken, bölgede av koruma ve kontrol faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

Ali Rıza Önses
 

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