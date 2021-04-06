Usulsüz para toplandığı iddialarına okul aile birliğinden açıklama

Merkeze bağlı 467 Evler İlkokulu'nda öğrenci velilerinden usulsüz para toplandığı yönündeki iddialar üzerine Okul Aile Birliği Başkanı Serkan Pak açıklama yaptı. Okul müdürünün şahsi banka hesap numarasına para istediği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu söyleyen Pak, açıklamasında şöyle dedi:

“Bir velimiz tarafından Okul müdürümüz Cemal Metin'e isnat edilen suçlar tamamen asılsızdır. Veliden istenen okul aidatı isteğe bağlı olmayıp zorunlu olan anasınıfı ücretidir. Ve kayıt esnasında bu ücret sözleşme ile imza altına alınmakta olup şikayette bulunan velinin de bu sözleşmede imzası bulunmaktadır. Okul müdürünün kendi hesabına para istediği yönündeki beyanatları da kesinlikle gerçek dışı olup ödemelerin yapılacağı hesap numaraları anasınıfı veli WhatsApp gruplarında defalarca paylaşılmış olup anasınıfının banka hesap numaralarıdır.”