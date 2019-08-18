İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Utrecht, otobüs duraklarının üzerini yeşillendirdi

Utrecht, otobüs duraklarının üzerini yeşillendirdi
Utrecht, otobüs duraklarının üzerini yeşillendirdi

Hollanda’nın Utrecht şehrinde şehir içi otobüs duraklarının üstleri yeşillendirildi.

Hollanda'nın Utrecht şehrinde belediye tarafından beldedeki 316 otobüs durağının üstlerini yeşillendirilerek arılar ve kuşlara da durak yapıldı. Otobüs duraklarını üstlerinin yeşillendirilmesi yalnızca gözlere hoş bir manzara sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ince tozları ve yağmur sularını da topluyor, otobüs bekleyenlere yaz mevsiminde de serinlik sağlıyor. Öte yandan bu yeşillikler, kuşlar, arılar ve böceklere de yeşil alan sağlıyor.

Utrecht Belediyesi çatılarını yeşile dönüştürmek isteyen vatandaşlara destek sağlıyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.