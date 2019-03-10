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Üvey babasının kafasına ekmek bıçağı sapladı

Üvey babasının kafasına ekmek bıçağı sapladı
Üvey babasının kafasına ekmek bıçağı sapladı

Adana’da kendisine para vermeyen bir kişi üvey babasının kafasına ekmek bıçağı sapladı.

Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail A. üvey babası Kenan Mesut S. ile tartışmaya başladı. Üvey babasından para isteyen İsmail A., parayı alamayınca Kenan Mesut S.'nin kafasına ekmek bıçağı sapladı. İsmail A. daha sonra olay yerinden kaçtı. 

Kavga sesleri üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasında ekmek bıçağı sağlı olan Kenan Mesut S.'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.  

Süleyman Cenk İdaye

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