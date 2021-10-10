Uyanık bekçi hırsızları yakalattı

Alınan bilgiye göre, Aşağıçağlan Mahallesi'nde faal olmayan taş ocağından metal malzemelerin çalındığını fark eden bekçi, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kısa sürede olayda kullanılan plakasız kamyonet ve içerisindeki 3 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı.

Şüpheliler, Ö.A., M.Ö. ve Z.A.'nın yapılan sorgulamalarında Z.A.'nın ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' ve ‘Kasten yaralama' olmak üzere iki ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Şüpheliler olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etmelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.A. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer şüpheliler M.Ö. ve Z.A. tutuklanarak Eskişehir H ve L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Öte yandan, şüphelilerin olayda kullanmış olduğu aracın plakasız olması ve içerisi görünmeyecek şekilde camlarının koyu renkli film ile kaplanmış olmasından dolayı araç sahibine 965 lira İdari Para Cezası yazıldığı öğrenildi.

Kazım Ulusoy