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Uyanık kedi iyi yere dükkân açtı

Uyanık kedi iyi yere dükkân açtı
Uyanık kedi iyi yere dükkân açtı

Bursa’da uyanık kedi kasap dükkânının çatısına yavruladı.

"Kedi ve yavruları her gün et yiyerek besleniyor."

Bursa'nın tarihî Tahtakale çarşısında bir kedi, kasap dükkânının bitişiğindeki çatıya yavruladı. Dört yavru kedi ile annelerine esnaf sahip çıktı. Kasap ile çevrede gıda işi yapan esnaf, her gün çatıdaki kedileri besliyor. Esnafların çatıya attığı etleri yavrular yemek için birbiriyle yarışıyor. Yemek saatini dört gözle bekleyen sevimli yavrular Tahtakale çarşısının maskotu olurken, bu durum oradan geçen vatandaşların da dikkatini çekiyor. Her gün et ve ciğer artıklarıyla beslenen anne kedi ve yavrularının şimdilik keyfi yerinde.

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