Uyanık minibüsçü polis dronundan kaçamadı

Beylikdüzü'nde koronavirüs salgınını önleme amaçlı yapılan denetimler kapsamında E-5 karayolu üzerinde Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince toplu taşıma araçların maske, mesafe ve hijyen kuralları denetlendi. Denetimlerde maske takmayan ve toplum taşımada ayakta yolcu kuralına uymayan sürücü ve yolculara 900 liradan 3 bin 150 liraya kadar cezai işlem uygulanması için tutanak düzenlendi.

Drone ile havadan tespit

Yapılan denetimler kapsamında toplu taşıma araç sürücülerinin birbirlerine denetlemeden haber verip uygulama noktasının öncesinde yolcu indirmesini önlemek amacıyla drone da kullanıldı. Drone ile bir minibüs sürücüsünün ayaktaki yolcuları indirdiği tespit edildi.

Polisin durdurduğu minibüste sürücü fazla yolcu olmadığını iddia ederken bir yolcu yolun gerisinde fazla yolcunun indirildiğini söyledi.

Murat Delice

