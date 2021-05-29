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Uyardığı yolcunun saldırısına uğradı: 2 dişinden oldu

Uyardığı yolcunun saldırısına uğradı: 2 dişinden oldu
Uyardığı yolcunun saldırısına uğradı: 2 dişinden oldu

ABD'de Sacramento-San Diego seferine yapan uçaktaki bir kabin görevlisi, maskesi burnunun altında olduğu gerekçesiyle uyardığı yolcunun yumruklu saldırısına uğradı. Görevlinin 2 dişi kırılırken, o anlar başka bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Uyardığı yolcunun saldırısına uğradı: 2 dişinden oldu - Tıkla İzle

ABD'de Southwest Havayolları'na ait Sacramento-San Diego seferini yapan yolcu uçağında geçtiğimiz 23 Mayıs'ta bir kabin görevlisi darp edildi. ABD medyasına yansıyan olayda, kabin görevlisinin maskesi burnunun altında olduğu gerekçesiyle bir yolcuyu uyardığı belirtildi. Daha sonra yolcunun yanından uzaklaşan görevlinin birkaç dakika sonra geri döndüğü ve tartışmanın şiddetinin arttığı aktarıldı. Uçaktaki başka bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde yolcunun, tartıştığı uçuş görevlisine yumruk attığı görüldü. Görevlinin ise aldığı darbeyle kanlar içinde kaldığı kameraya yansıdı.

Olayın ardından yumruk atan yolcunun polis ekiplerince uçaktan indirildiği, görevlinin ise 2 dişinin kırıldığı belirtildi.

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