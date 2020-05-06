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Uyarılara rağmen İstiklal Caddesi yine kalabalık

Uyarılara rağmen İstiklal Caddesi yine kalabalık
Uyarılara rağmen İstiklal Caddesi yine kalabalık

İstiklal Caddesi’nde dün yaşanan yoğunluk bugün de devam ederken vatandaşların caddede olduğu o anlar havadan görüntülendi.

Yeni tip korona virüs(Kovid-19) nedeniyle meydanlar ve caddeler boş kalırken dün Türkiye'nin en kalabalık caddelerinden biri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanmıştı. Bugün de uyarılara rağmen caddede zaman zaman kalabalık oluştu. Korona virüse aldırış etmeyen vatandaşların caddede olduğu anlar havadan görüntülendi.

“Vatandaşlar uyarıları dinlemedi”

Bazı esnafların da dükkanlarını dezenfekte etmek için kepenk açtıkları görüldü. Polis ekipleri ile Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ise sık sık vatandaşların evde kalmaları yönünde anonslarda bulundu. Beyoğlu Belediyesi cadde girişinde vatandaşlara dezenfektan ve maske verdi.

Alper Suat Tutaşı - Murat Horoz - Sümer Avcı

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