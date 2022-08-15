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Uyarıları dikkate aldılar araçlarının üstüne battaniye örttüler

Uyarıları dikkate aldılar araçlarının üstüne battaniye örttüler
Uyarıları dikkate aldılar araçlarının üstüne battaniye örttüler

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gece saatlerinde belediye tarafından hoparlörden yapılan sağanak yağış uyarısını vatandaşlar dikkate aldı.

Son iki gündür etkisini gösteren şiddetli yağmur ve dolu yağışı sebebiyle ilçenin cadde ve sokaklarında su taşkınlıkları meydana geldi. Kuvvetli yağış öncesi ceviz büyüklüğünde yağan dolu sebebiyle bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Dün güce Bozüyük Belediyesi tarafından vatandaşları uyarmak için sürekli hoparlörden kuvvetli yağış anonsları yapıldı. Bu uyarıyı dikkate alan bazı araç sahipleri hasar oluşmaması için araçlarının üstünü battaniye, naylon gibi çeşitli malzemeler örterek korumaya aldı.
Yapılan uyarılar sonucu ilçede gece geç saatlerinde kuvvetli yağış meydana geldi.

Soner Çelik
 

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