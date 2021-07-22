Uyarıları dikkate almayan turistler sahilde uyuyor

Sahilde yatanların fotoğraflarını çeken ve bayramdaki kalabalığa isyan eden bir vatandaş şu ifadeleri kullandı: "Sahil kenarlarında mahalle aralarında onlarca araç kapı, pencere açık içinde uyuyan insanlarla dolu. Sabah 7 ‘de insanlar plaj tuvaletinde sıra bekliyorlar. Trafikten bahsetmiyorum bile, merkezden İçmeler'e gitmek en az 45 dakika sürüyor. Geceyi insanlar nerede bulursa orda geçiriyor. Sahilde kendine yatak yapanı bile var. Koskoca bir mülteci kampı gibiyiz. Belediyenin yetişmesi imkansız."

Mustafa Altar Zeyhan

