Uyarıları hiçe sayan meraklı vatandaştan ilginç tepki

Edinilen bilgilere göre olay, Ferhat Bostan Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerinde bulunan Oğuzlar parkında meydana geldi. Çocuk parkının girişinde unutulan bilgisayar çantasını gören vatandaşlar şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çalışmalarını uyarıları hiçe sayarak meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar arasında geçen ‘niye izliyorsun' diyalogu dikkat çekti. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Şüpheli çanta bomba imha uzmanlarınca uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı. Çantanın içinden dizüstü bilgisayar ve bazı aksesuarlar çıktı.

Vatandaşlar rahat bir nefes alırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Onur Erden - Veysel Korkmaz