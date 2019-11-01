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Uydu anteni takmaya çalışırken canından oluyordu

Uydu anteni takmaya çalışırken canından oluyordu
Uydu anteni takmaya çalışırken canından oluyordu

Beyoğlu’nda bir otelde uydu anteni takmaya çalışan işçi yüksekten düşerek yaralandı. Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beyoğlu, Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki bir otele saat 17.00 sıralarında uydu anteni takmaya çalışan işçi dengesini kaybederek yüksekten düştü. Zemine çakılan işçinin feryatlarını duyan otel çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından sedyeye konulan işçi arkadaşlarının yardımıyla ambulansa taşındı. Yaralı işçi ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sümer Avcı

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