Uydu tabanlı karbon emisyon dönüşümü teknikleri geliştirildi

Tsinghua Shenzhen International Graduate School (SIGS) Çevre ve Ekoloji Enstitüsü'ndeki Profesör Zheng Bo'nun ekibi, karbon monoksit uydu alımından küresel orman yangını karbon emisyonlarına dair çıkarımda bulunmak için yeni bir atmosferik dönüşüm sistemi geliştirdi. Ekip, 2000-2019 yılları arasında küresel orman yangını karbondioksit emisyonlarının mekansal ve zamansal eğilimlerini ve nedenlerini araştırdı. Yapılan açıklamaya göre çalışmalar, yanmış alanlarla küresel orman yangını emisyonlarında hızlı ve güncel bir düşüşün olmamasının nedeninin giderek artan orman yangınları emisyonları olduğunu gösterdi.

Açıklamaya göre Orman yangınları, çayır yangınlarına kıyasla birim alan başına daha büyük karbondioksit kaynağı olup, yavaş ya da devamında eksik bir iyileşme gösteriyor; hatta bazen bozulma ve ormanların kesilmesi nedeniyle düzelme gerçekleşmiyor. Orman alanlarına yayılan yangınlarla birlikte yanmış orman topraklarında CO2 alımının yavaş yavaş toparlanması arazinin karbon yutma kapasitesini zayıflatıyor. Bu da küresel yanmış alanlardaki azalmaya rağmen küresel yangınların iklim üzerindeki baskısının giderilmediği anlamına geliyor.