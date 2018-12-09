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Uygulama noktasından drift atarak kaçan alkollü sürücü yakalandı

Uygulama noktasından drift atarak kaçan alkollü sürücü yakalandı
Uygulama noktasından drift atarak kaçan alkollü sürücü yakalandı

Kırıkkale’de güvenlik güçleri tarafından yapılan asayiş uygulaması sırasında polislerin dur ihtarına uymayıp drift atarak kaçan alkollü sürücü yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinasyonunda çeşitli birimlerin ve ekiplerin katılımıyla, eğlence merkezleri, kafeler, oturma parkları ve açık alanlarda vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Şüpheli kişilere yönelik genel bilgi tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. 

Alparslan Türkeş Bulvarı Osman Gazi Kavşağındaki uygulama sırasında polislerin dur ihtarına uymayıp drif atarak kaçan alkollü sürücü F.U. polis ekiplerince 5 dakikalık kovalamacanın ardından Osman Gazi Mahallesindeki bir sokakta yakalandı. 100 promoilin üzerinde alkollü olduğu anlaşılan sürücü F.U'nun otomobilinin içinde ve bagajında yaptığı aramalarda alkollü içecekler bulundu. Emniyet Merkezine götürülen sürücü F.U. ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.  

Hasan Ay

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