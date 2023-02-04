İhlas Haber Ajansı

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Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü kamerada

Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü kamerada
Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü kamerada

Bursa’da uygulama noktası kuran trafik polisleri, hem kendi, hem vatandaşların, canını hiçe sayarak alkollü direksiyon başına geçen sürücülerin kabusu oldu. Kontrol noktasını gören bir sürücü ise anayolda geri geri giderek kaçmaya başladı. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücüyü polis ekipleri 4 kilometre ileride yakalayınca “Korktum o yüzden kaçtım” dedi. Alkometreye üfleyen sürücü 1. 57 promil alkollü çıkınca bu kez de kaçmadığını iddia etti.

Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü kamerada - Tıkla İzle

Merkez, Osmangazi İlçesinde uygulama noktasını kuran trafik polisleri, alkollü sürücülere geçit vermedi. Kontrol noktasını gören bir sürücü ise anayolda geri geri ilerledi. Polis ekiplerince fark edilen sürücü kovalamaca sonrası 4 kilometre ileride yakalandı. Araçtan inen sürücü ceza yememek için dakikalarca polis ekiplerine dil döktü. Suçunu bilen sürücü 1.57 promil alkollü çıkınca “Ehliyetimi alın ama aracımı bağlamayın” dedi.

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