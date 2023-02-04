Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü kamerada

Merkez, Osmangazi İlçesinde uygulama noktasını kuran trafik polisleri, alkollü sürücülere geçit vermedi. Kontrol noktasını gören bir sürücü ise anayolda geri geri ilerledi. Polis ekiplerince fark edilen sürücü kovalamaca sonrası 4 kilometre ileride yakalandı. Araçtan inen sürücü ceza yememek için dakikalarca polis ekiplerine dil döktü. Suçunu bilen sürücü 1.57 promil alkollü çıkınca “Ehliyetimi alın ama aracımı bağlamayın” dedi.

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