Uygulama noktasından kaçmaya çalışırken alkollü yakalandı

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi'nde uygulama noktası kuran trafik polislerini gören sürücü, geri manevra yaparak anayolda ters şeritten ilerledi. Polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü daha fazla ilerleyemeyeceğini anlayınca durmak zorunda kaldı. Polis ekiplerini oyalamaya çalışan sürücü, alkol metreye üflemediğinde ehliyetine 2 yıl el konulacağını anlayınca, üflemeye karar verdi. Alkol ölçümü yapılan sürücü 1.58 promil çıkınca “Beni ters kelepçe yapın, hayaller Paris, hayatlar Somali” diyerek kahkahalar savurdu.

Karakola ifade vermeye götürülen sürücünün daha önce de ehliyetini alkollü araç sürmekten kaptırdığı öğrenildi. Sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulurken, 2 bin 286 TL idari para cezası uygulandı.

Aynı uygulama noktasını gören bazı sürücüler ise hem kendilerinin hem başkalarının canını hiçe sayarak manevra yapıp kaçtı. Fakat plakası tespit edilen araç sahipleri cezadan kaçamadı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Ahmet Burak Öztürk

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