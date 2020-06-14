Uygulama noktasından polise çarpıp kaçan 5 zanlı tutuklandı

Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkiinde 12 Haziran Cuma günü gece saatlerinde uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ceyhan ilçesi yönünden gelen 27 MS 182 plakalı otomobili şüphelenerek durdurmak istedi. ‘Dur' ihtarına uymayan sürücü, uygulama noktasındaki bir polise çarparak yaraladı ve kaçmaya başladı. D-400 karayoluna çıkan ve ters şeride giren otomobil, İncirlik mevkisindeki polis uygulama noktasında açılan ateş sonucu lastiğinden vuruldu. Lastiği patlak bir şekilde birkaç kilometre daha kaçan yabancı uyruklu şüpheli Abdisselam Hamdo Asali, Sezai Karakoç Bulvarı kavşağında, yolu kesen polislerce yakalandı.

Otomobilde inceleme yapan ekipler, kapı döşemelerinin altına ve motor kaputunun içine paketlerle zulalanmış halde 38 kilo 200 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili teknik takibe yakalanan 4 kişinin daha izini süren polis ekipleri, Hamza Hamdo, Kamil Alsafuk, Sair Hammudi ve Mahmud Zartit'i de saklandıkları adreslere yaptığı baskında kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdisselam Hamdo Asali, Hamza Hamdo, Kamil Alsafuk, Sair Hammudi ve Mahmud Zartit, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fatih Keçe