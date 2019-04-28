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Uygur Türkleri Stockholm'de Çin'i protesto etti

Uygur Türkleri Stockholm'de Çin'i protesto etti
Uygur Türkleri Stockholm'de Çin'i protesto etti

İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce Uygur Türkü, Çin’i protesto etti.

Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı zulmü protesto etmek isteyen yüzlerce Uygur Türkü İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya geldi. Uygur Maarif Derneği'nin organize ettiği protesto gösterisine Türk ve Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile İsveç Ülkü Ocakları üyeleri katıldı. Stockholm'un büyük parklarından Humlegarden'de toplanan protestocular, Çin karşıtı slogan attı ve ellerinde "Çin soykırımını durdur", "Uygurları kurtarın" yazılı pankartlarla şehrin en işlek caddelerinde yürüyüş yaptı. Protestoya çevredeki vatandaşların da destek vermesi dikkat çekti.  

Metin Altınışık

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