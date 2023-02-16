Uygur Türklerinden depremzedelere ‘Uygur Pilavı' ikramı

Türkiye'de yaşayan Uygur Türkleri, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taki insani yardım çalışmalarına destek veriyor. Mobil mutfak aracında depremzedelere ve sahadaki görevlilere ikram edilmek üzere Uygur pilavı hazırlandı.

Uygur Türkleri tarafından hazırlanan pilav, görevli ve gönüllüler yardımıyla depremzedelere ve bölgedeki görevlilere dağıtıldı. Kahramanmaraş'ta deprem nedeniyle insani yardım çalışmalarına destek verdiklerini anlatan Doğu Türkistanlı Uygur Türkü Muhammed Emin, İstanbul'dan Kahramanmaraş deprem bölgesine geldiklerini ve afetzedelere yardımlar ulaştırdıklarını ifade etti.

Geleneksel Uygur pilavını depremzedelere ve sahadaki görevlilere ikram ettiklerini kaydeden Emin, “Uygur pilavını pirinç, et, havuç ve üzüm ile pişiriyoruz. Doğu Türkistan'da bu pilav bizim çok meşhur yemeğimizdir” dedi.

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