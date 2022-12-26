Uyumsoft, 'İnovasyon Sonuçları' kategorisinden ödülle döndü

549 firmanın başvurduğu ve 5 kategoride ödüllerin dağıtıldığı İnovaLİG 2022 programında Türkiye'nin teknoloji alanındaki en iyi şirketlerinden biri olan YTÜ Yıldız Teknopark şirketlerinden Uyumsoft; 2017 yılındaki ‘İnovasyon Döngüsü' kategorisindeki üçüncülüğünün ardından, “İnovasyon Sonuçları” kategorisinde ikincilik ödülünü aldı. Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder İnovaLİG ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin elinden aldı.

“İnovasyonun Yeni Yüzyılı'nda, en büyük 10 şirketten birisi olmayı hedefliyoruz”

Uyumsoft olarak İnovasyonun Yeni Yüzyılı'nda en büyük 10 şirketten birisi olma yolundaki hedeflerine çok yaklaştıklarını söyleyen Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, “Cumhuriyetimizin birinci 100 yılının 26 yılında yaptığımız hazırlıkların, meyvelerini ve sonuçlarını almaya başladık. İnovaLİG ödülleriyle başarımızı ikinci kez taçlandırdık ve yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Gelecek 100 yılın çalışmalarının da, geçmiş 100 yıla göre çok hızlandığının farkındayız. Yeni inovatif çalışmalarla ve eskisinden daha çok çalışarak, hem şirketimizin hem ülkemizin, dünyanın inovasyon şirketleri ve ülkeleri arasında yer alması için daha yoğun çalışmaya devam edeceğiz. Uyumsoft olarak inovasyonun merkezini Anadolu'ya oturtarak, Anadolu'dan globale açılım sürecimizi hızlandırıyoruz. Kurumsal iş çözümleri ve bulut iş çözümlerindeki geniş ürün yelpazemizle rotamızı Anadolu'dan dünyaya çevirdik. İnovaLİG 2022 İnovasyon Sonuçları kategorisinde ikincilik ödülünü ve tüm ödülleri almamızda, Uyumsoft'a bugüne kadar değer katan tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ve çözüm ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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