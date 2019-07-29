Uyuşturucu bağımlıları evi likit bombayla kundakladı

Olay, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde 27 Temmuz günü meydana geldi. İddiaya göre İlhami Uğur (65), evinin karşısındaki metruk bir binayı mesken tutup uyuşturucu kullanan gençleri uyuşturucu kullanmamaları için uyardı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur, Nevzat U.'yu bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Nevzat U. vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürüldü. Nevzat U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, firari İlhami Uğur'u yakalamak için çalışma başlattı.

Gece saatlerinde ise Uğur'un evi, uyuşturucu bağımlıları tarafından likit bomba atılarak kundaklandı. Pencereden atılan likit bombayla evdeki klima, televizyon ve çekyatlar yandı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak evin bir odası tamamen küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Bu sırada evde kimsenin bulunmaması, yaralanma veya can kaybının önüne geçti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Firari İlhami Uğur'un eşi Hatice Uğur, kocasının tartıştığı madde bağımlılarının birkaç kez oğlunu gasp ettiklerini ileri sürerek, “Eşim metruk binadaki uyuşturucu kullananlara sürekli karşı çıkıyordu. Oğlumu işten döndüğü sırada yine gasp ettiler. Bunu eşime söylememişti. Bir süre sonra eşime söyleyince eşim de gençleri uyarmaya gitti. Bu sırada eşime küfür etmişler. O da bir kişiyi yaralamış. Sonrada onlar gece gelip evi likit bombayla yakmışlar. Evde biz yoktuk bize komşular haber verdi” diye konuştu.

Polis şimdi her yerde evi kundaklayan bağımlıları arıyor.

Fatih Keçe

