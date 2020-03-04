Uyuşturucu bağımlısı gencin yürek burkan itirafları

20 yaşındaki E.D., 5 yıl önce arkadaşının yönlendirmesiyle uyuşturucu, alkol ve sigara kullanmaya başladı. Lisede okuyan E.D., uyuşturucu yüzünden okulunu da bıraktı. 5 yıl boyunca hiç ara vermeden uyuşturucu kullanan E.D, parası olmadığı zamanlarda ise evdeki eşyalarını satarak uyuşturucu parası bulmaya çalıştı. Hatta uyuşturucuyu paylaşamadığı için bir arkadaşını bıçakla yaralayıp 3 yıl önce cezaevine giren ve daha sonra bir proje kapsamında Uzman Klinik Psikolog Aygül Kılıç ile tanışan genç, 4 ay önce uyuşturucuyu bıraktı. Yürek burkan hikayesini İHA muhabirine anlatan E.D., uyuşturucu kullandığı zamanlarda çevresindekilere zarar verdiğini söyledi. Özenerek uyuşturucuya başladığını kaydeden E.D., “Uyuşturucuyu bilmiyordum. Başlamam arkadaş ortamından kaynaklandı. Arkadaşım gelip yönlendirdi beni. İçtim güzelmiş dedim ve sonra bir kere daha içtim. Bıraktım artık. Uyuşturucu hiç iyi bir şey değil” diye konuştu.

“İnsanlardan dışlandım"

Çevresindekilere zarar verdiğini fark ettiği için uyuşturucuyu bıraktığını kaydeden E.D., “4-5 sene ben uyuşturucu kullandım. Artık kendime, cebime zarar verince bırakmaya karar verdim. Huzursuz oldum evde. Hiçbir şeyden yüzüm gülmedi. Başım belaya gitti. Uyuşturucuyu bölüşemiyorduk ve arkadaşımla kavga edip cezaevine girdim. Lanet bir şey. Allah kimseyi düşürmesin. Ailemden dışlandım, insanlardan dışlandım. Hayatımıza zarar. Bir geleceğimiz yok. Bunu içtiğimiz sürece bir yere varamayız. Çünkü her şeyimizi götürüyor bu. Kimseye tavsiye etmem. İçenlerin de Allah anne ve babasına sabır versin” ifadelerini kullandı.

"Nefes alışım da değişti"

Uyuşturucuyu bırakmak için insanın öncelikle beyninde bitirmesi gerektiğini vurgulayan E.D., şunları söyledi:

“Bir insanın beyninden silmesi lazım. Artık benim yanımda içiyorlar, ben içmiyorum. ‘Tövbe' ettim diyorum. İçen insan bırakmak istiyor ancak oturduğu mahalle mi kötü. O zaman o mahalleden çıkıp gidecek. Kendisine yeni bir sayfa açacak. Okulumdan vazgeçtim ben. Şuan bir işim olsa, huzurumuz olsa iyi olur. Benim içen arkadaşlarım vardı, onlar da bıraktı. Onları başka şeylere yönettim. İşe girdi mesela. Şuan çok mutluyum. Nefes alışım, hayatım değişti.”

Hayatını düzene sokmak için iş sahibi olmak istediğini aktaran E.D., “Tek bir isteğim var, o da iş. Aileme tek bakan insan benim. Yardımlarınızı bekliyorum. Geleceğim, hayatım, düzenim olursa çok iyi olur” dedi.

"Suç, suçları doğuruyor"

Uzman Klinik Psikolog Aygül Kılıç, uyuşturucu bağımlılarının sportif faaliyetlere, sosyal aktivitelere yönelerek uyuşturucuyu bırakabileceklerini belirterek, madde bağımlılığının son yıllarda arttığını ifade etti. Kılıç, “Emniyet gerçekten ciddi çalışmalar gösteriyor. Satıcılar konusunda tedbirliler. Sağlık Bakanlığı tedavi boyutunda çalışmalar yapıyor ama araştırmalar bize gitgide madde bağımlılığın arttığını gösteriyor. Maddeye bağımlılık bir hastalık ve yasak olan bir şey. Kişi bunları yapıyorsa bu maddeyi bulabilmek adına hırsızlık, gasp yapabilir. Bu bize şunu gösteriyor. Suç, suçu doğuruyor” şeklinde konuştu.

Uyuşturucu madde kullanan kişilerin tedavilerinin özel olduğunu kaydeden Kılıç, “Onları bazen AMATEM'e yönlendiriyor ve psikoterapi uyguluyoruz. Bunlar bizim için çok önemli. Bunlara bakarak kişiyi öncelikle bireysel seanslara alıyoruz. Kişinin uyuşturucuya neden düştüğü çok önemli. Kişiyi bireysel olarak analiz edip sportif faaliyetlere ve meslek edindirme kurslarına yönlendiriyoruz” diye konuştu.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

